In Limburg is al zo'n zone goedgekeurd. Voor West-Vlaanderen zou het een primeur zijn. Zeker sinds de geweigerde vergunning voor de zalmkwekerij in de Oostendse achterhaven, wijst Voka op het problematische vergunningsbeleid. De regio, met een haven, een luchthaven én de zee, heeft veel aan boord om sterker te worden. SVO : Tom Bulcke, regiovoorzitter Voka Oostende: “Zalmkweken, dat is nu echt wel aquacultuur ten top. Iets waar we, hier in de regio wilden op inspelen. Dat valt nu weg. Hopelijk is er nog een kans. Maar het toont de precaire toestand dat we toch met heel veel vergunningsproblemen zitten. We willen economisch ontwikkelen. Hier zijn er terreinen, maar dat wordt dan niet toegekend.”