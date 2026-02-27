18°C
VLESP lan­ceert app Spark die jon­ge­ren hou­vast biedt bij zelfmoordgedachten

Vrijwilliger zelfmoordlijn

Het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) lanceert op 5 maart Spark: een app die jongeren houvast biedt bij zelfmoordgedachten. 22 procent van de jongeren in Vlaanderen geeft aan meermaals zelfmoordgedachten te hebben gehad. Uit een rapport van 2025 van VLESP blijkt dat de suïcidecijfers in West- en Oost-Vlaanderen hoger liggen dan in de drie andere Vlaamse provincies.

In de app Spark krijgen jongeren handvaten om meer grip te krijgen op zelfmoordgedachten. Ze leren signalen opmerken, tot rust komen, erover praten en een plan opmaken om een crisis te overbruggen.

“We hebben twee jaar gewerkt aan de ontwikkeling van deze app en hebben ons zowel gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek als op samenwerking met hulpverleners die met jongeren werken maar bovenal hebben we deze app sámen met jongeren ontwikkeld",  zegt prof. dr. Gwendolyn Portzky, directeur van het VLESP. "Zowel qua inhoud als wat de look & feel betreft, zijn zij onze voornaamste inspiratiebron geweest.”

Vermindering

Spark werd geëvalueerd bij jongeren tussen 12 en 17 jaar. De resultaten tonen aan dat het gebruik van de app een significante vermindering geeft in zelfmoordgedachten. Meer dan 70 procent van de jongeren geeft aan dat het helpt om te weten wat te doen wanneer ze aan zelfdoding denken. 

"Zelfmoordgedachten bij jongeren vragen om een snelle, laagdrempelige en betrouwbare ondersteuning", klonk het bij Caroline Gennez, Vlaams minister van Welzijn, Armoedebestrijding, Cultuur en Gelijke kansen. "Preventie betekent jongeren tijdig houvast bieden en hen versterken om moeilijke momenten te overbruggen."

Kaartenset

Naast een app lanceert het VLESP ook SParcours, een unieke kaartenset voor hulpverleners om zelfmoordgedachten met kinderen en jongeren te bespreken en exploreren. De tools kaderen in het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie, dat het aantal suïcides in Vlaanderen wil terugdringen.

Leonie Delodder

Leonie Delodder
73c4fecb 748a 40a0 84a9 f2d2d617a296
