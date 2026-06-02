Vlaming moet opnieuw aan loket of telefoon bij overheid terechtkunnen
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Wie in contact wil komen met de Vlaamse administratie, moet dat opnieuw kunnen aan een fysiek loket of aan de telefoon. Dat meldt minster van Binnenlands Bestuur Hilde Crevits (CD&V) maandag. Door de coronacrisis is er een booster geplaatst onder de digitalisering, maar mensen die niet mee zijn met die golf, moeten volgens haar fysiek bij de overheid terechtkunnen.
Uit onderzoek blijkt dat 40 procent van de Belgen digitaal kwetsbaar is. "We hebben een gedeelde verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat die mensen niet uit de boot vallen", vindt Crevits. "Via het Vlaamse Dienstverleningscharter verzekeren we de mogelijkheid aan burgers om gebruik te maken van persoonlijke dienstverlening met rechtstreeks contact met een overheidsdienst."
Volwaardige toegang tot publieke dienstverlening
Dat betekent dat burgers te allen tijde recht hebben op fysieke dienstverlening bij de diensten van de Vlaamse overheid. Concreet moeten ze steeds een laagdrempelig, persoonlijk contact kunnen hebben met medewerkers, hetzij via fysieke loketten of andere offline alternatieven zoals een telefoongesprek of een afspraak op kantoor.
In het charter staat ook de ambitie om moeilijk bereikbare en kwetsbare groepen proactief op te zoeken en hen te ondersteunen, zodat ook zij volwaardig toegang krijgen tot publieke dienstverlening.
"Digitale en fysieke dienstverlening naast elkaar"
Het is volgens Crevits goed dat er een digitaliseringsgolf is ingezet. "Maar digitale dienstverlening mag nabije, persoonlijke dienstverlening niet overboord gooien. Er zijn mensen die niet meekunnen of mensen die zich frustreren aan digitale toepassingen en liever langsgaan op kantoor voor tekst en uitleg."
"Digitale dienstverlening mag nabije, persoonlijke dienstverlening niet overboord gooien."
Ook de Vlaamse minister-president Matthias Diependaele benadrukt dat iedereen moet kunnen bepalen hoe hij of zij contact opneemt met de overheid. "Daarom zetten we digitale en fysieke dienstverlening volwaardig naast elkaar, met evenveel aandacht voor toegankelijkheid, kwaliteit en persoonlijk contact", luidt het.