Dat betekent dat burgers te allen tijde recht hebben op fysieke dienstverlening bij de diensten van de Vlaamse overheid. Concreet moeten ze steeds een laagdrempelig, persoonlijk contact kunnen hebben met medewerkers, hetzij via fysieke loketten of andere offline alternatieven zoals een telefoongesprek of een afspraak op kantoor.

In het charter staat ook de ambitie om moeilijk bereikbare en kwetsbare groepen proactief op te zoeken en hen te ondersteunen, zodat ook zij volwaardig toegang krijgen tot publieke dienstverlening.