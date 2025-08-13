Vlaanderen verlengt steun voor begeleiding naar nieuwe uitbaters voor landbouwbedrijven die stoppen
Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns (CD&V) verlengt de financiële steun voor het initiatief dat jonge landbouwers in contact brengt met bedrijven waarvan de uitbaters stoppen en geen familiale opvolger hebben.
De minister voorziet in 50.000 euro extra om het project Landmobiliteit van de Groene Kring een jaar langer te kunnen voortzetten. Dat heeft minister Brouns gezegd tijdens een persmoment in een landbouwbedrijf in Wingene, dat dankzij het project nieuwe uitbaters heeft.
Het begeleidingstraject van jongerenorganisatie Groene Kring werd opgestart in 2023 en koppelt landbouwers die hun bedrijf willen overdragen met starters die op zoek zijn naar een bestaand bedrijf of een uitbreiding voor hun bedrijf. Het project moet het hoofd bieden aan het probleem van vergrijzing en gebrek aan opvolgers in de sector.
Plantenkwekerij in Wingene overgenomen
Sinds de start van het project hebben 145 kandidaat-overnemers zich aangemeld. Daarnaast meldden zich ook 69 landbouwers aan die hun bedrijf willen overdragen.
Verschillende partijen werden al met elkaar in contact gebracht en intussen is ook de eerste volledige overname afgerond. Zo zochten twee jongere landbouwers met een plantenkwekerij een mogelijkheid om hun bedrijf uit te breiden. Zij namen de plantenkwekerij van Luc Yde over in Wingene.
"Toekomst in mooiste sector van het land"
Volgens minister Brouns toont deze overname dat er behoefte is aan begeleiding bij overnames. "Met deze bijkomende subsidie van Landmobiliteit een stevig vervolg. Zo kunnen nog meer niet-familiale overnames worden begeleid en krijgen jonge land- en tuinbouwers extra kansen om in de mooiste sector van het land een toekomst uit te bouwen."