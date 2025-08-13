10°C
Aanmelden
Nieuws
Wingene

Vlaan­de­ren ver­lengt steun voor bege­lei­ding naar nieu­we uit­ba­ters voor land­bouw­be­drij­ven die stoppen

Landbouw02

Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns (CD&V) verlengt de financiële steun voor het initiatief dat jonge landbouwers in contact brengt met bedrijven waarvan de uitbaters stoppen en geen familiale opvolger hebben. 

De minister voorziet in 50.000 euro extra om het project Landmobiliteit van de Groene Kring een jaar langer te kunnen voortzetten. Dat heeft minister Brouns gezegd tijdens een persmoment in een landbouwbedrijf in Wingene, dat dankzij het project nieuwe uitbaters heeft.

Het begeleidingstraject van jongerenorganisatie Groene Kring werd opgestart in 2023 en koppelt landbouwers die hun bedrijf willen overdragen met starters die op zoek zijn naar een bestaand bedrijf of een uitbreiding voor hun bedrijf. Het project moet het hoofd bieden aan het probleem van vergrijzing en gebrek aan opvolgers in de sector.

Landbouw04

Plantenkwekerij in Wingene overgenomen

Sinds de start van het project hebben 145 kandidaat-overnemers zich aangemeld. Daarnaast meldden zich ook 69 landbouwers aan die hun bedrijf willen overdragen. 

Verschillende partijen werden al met elkaar in contact gebracht en intussen is ook de eerste volledige overname afgerond. Zo zochten twee jongere landbouwers met een plantenkwekerij een mogelijkheid om hun bedrijf uit te breiden. Zij namen de plantenkwekerij van Luc Yde over in Wingene.

"Toekomst in mooiste sector van het land"

Volgens minister Brouns toont deze overname dat er behoefte is aan begeleiding bij overnames. "Met deze bijkomende subsidie van Landmobiliteit een stevig vervolg. Zo kunnen nog meer niet-familiale overnames worden begeleid en krijgen jonge land- en tuinbouwers extra kansen om in de mooiste sector van het land een toekomst uit te bouwen."

De redactie
Landbouw

Meest gelezen

2021-03-15 00:00:00 - Ook in Nieuwpoorts hersteloord slaat coronavirus toe
Nieuws

Koningspaar viert volgende week in Nieuwpoort 75 jaar Samana en 40 jaar Ter Duinen
Dronken bestuurder in gevel wervik
Nieuws

Dronken bestuurder knalt tegen gevel en probeert te vluchten
Kazerne Ieper
Nieuws

Toch weer militaire activiteit op Ieperse kazerne: stad nog niet officieel op hoogte

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Landbouw

60 meldingen bij Agribashing die landbouw negatief belichten in media & onderwijs
606 BB RECHTS bladluizenwesthoek

Witte vliegen vormen een plaag voor West-Vlaamse boeren
Boek ilvo

Nieuw boek brengt hoopvolle boodschap vanuit Landbouw en Visserij: "Het komt goed met ons eten"
tractorpulling

Gas geven en ballast slepen: tractorpulling lokt 1.500 bezoekers in Hooglede
Sluis1

Vernieuwing van historische sluis Twee Speyen in Brugge gestart
Prei2

Wereldprimeur: eerste grootschalige teelt van hydroprei gestart in Ieper
10°C
Aanmelden