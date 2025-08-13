De minister voorziet in 50.000 euro extra om het project Landmobiliteit van de Groene Kring een jaar langer te kunnen voortzetten. Dat heeft minister Brouns gezegd tijdens een persmoment in een landbouwbedrijf in Wingene, dat dankzij het project nieuwe uitbaters heeft.

Het begeleidingstraject van jongerenorganisatie Groene Kring werd opgestart in 2023 en koppelt landbouwers die hun bedrijf willen overdragen met starters die op zoek zijn naar een bestaand bedrijf of een uitbreiding voor hun bedrijf. Het project moet het hoofd bieden aan het probleem van vergrijzing en gebrek aan opvolgers in de sector.

