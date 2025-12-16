Voor de jubileumeditie wordt acteur en kunstenaar Matthias Schoenaerts aangesteld als curator. The Crystal Ship wil daarmee een breder internationaal publiek aanspreken en tegelijk inzetten op jong talent. Sinds de eerste editie groeide Oostende uit tot een openluchtmuseum met meer dan 100 streetartwerken.

Voor de tiende verjaardag komen er ook een tentoonstelling en een internationaal congres rond straatkunst. Vlaanderen benadrukt dat het met deze steun inzet op evenementen met een grote uitstraling. “Vanuit Vlaanderen selecteren we elk jaar topevenementen die een publiek aantrekken dat veel breder gaat dan het lokale niveau, vaak ook internationaal. Met The Crystal Ship is dat zeker het geval,” zegt Vlaams minister van Toerisme Melissa Depraetere. “Het festival is laagdrempelig en geeft jonge artiesten de kans om hun werk aan een breed publiek te tonen.”