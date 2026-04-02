Vlaam­se rege­ring voor­ziet 56.000 extra soci­a­le wonin­gen tegen 2042: Het is belang­rijk dat elke gemeen­te zijn deel doet”

sociale woningen in Brugge / Hans Bonte

Tegen 2042 komen er in Vlaanderen tot 56.000 extra sociale woningen bij. Dat heeft de Vlaamse regering vrijdag beslist, meldt Vlaams minister van Wonen Hans Bonte. "We zitten met een enorme wooncrisis: de koop- en huurprijzen stijgen jaar na jaar en steeds meer gezinnen moeten een beroep doen op een sociale woning."

De Vlaamse regering besliste vrijdag dat er tegen 2042 zo'n 56.000 extra sociale woningen moeten komen in Vlaanderen. De wachtlijst is ondertussen tot 215.337 gezinnen aangegroeid. "Massaal sociale woningen bijbouwen, is onze topprioriteit", klonk het bij Bonte. "Daarbij is het belangrijk dat elke gemeente zijn deel doet en dat we de gemeenten ook voldoende ondersteunen. Waar je ook woont, iedereen heeft recht op een betaalbare woning."

Er werden 45.000 woningen toegewezen aan de 285 Vlaamse gemeenten. Daarnaast is er nog een extra budget voorzien voor 11.000 sociale woningen waar gemeenten vrijwillig op kunnen intekenen. De steden Gent en Antwerpen gaven al eerder aan hier gebruik van te willen maken. "Bovendien worden gemeenten die in het verleden achterop raakten, gestimuleerd om de achterstand in te halen."

Om die extra woningen te bouwen en renoveren, voorziet de Vlaamse regering deze legislatuur een budget van meer dan 1 miljard euro per jaar. Om het bouwtempo te versnellen, kunnen de woonmaatschappijen rekenen op een voordelige lening. Zo verlaagde de Vlaamse regering de rente van -1 procent naar -2 procent. "Zo maken we de investering voor woonmaatschappijen een vijfde goedkoper."

