Vlaamse overheid activeert waarschuwingsfase hitteplan
Het kwik stijgt de komende dagen tot boven 25 graden, en volgende week is de kans groot dat we de tweede hittegolf van het jaar ingaan. Het Vlaams Departement Zorg activeert daarom vanaf vandaag al de waarschuwingsfase van het warmteactieplan. Kinderen, ouderen en kwetsbaren worden gevraagd extra waakzaam te zijn.
Het warmteactieplan bestaat uit twee fasen. De waakzaamheidsfase loopt elk jaar van 15 mei tot 30 september. Wanneer het echt warm wordt, kondigt het Departement Zorg enkele dagen op voorhand de waarschuwingsfase aan. Met mogelijk een tweede hittegolf in het vooruitzicht roept het agentschap kwetsbare personen op om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen.
Tips
Draag zorg voor anderen, drink voldoende en hou jezelf en je woning koel. Let er bijvoorbeeld op dat kinderen en ouderen in je omgeving genoeg drinken en een koele plek hebben om te rusten, klinkt het. Het Departement Zorg stuurt via de media een waarschuwing naar de bevolking en richt zich daarbij ook expliciet tot lokale besturen, woonzorgcentra en jeugdbewegingen.
"Hou kinderen in de gaten, ga langs bij oudere mensen of mensen die er alleen voor staan. Drinken zij wel voldoende? Is hun kledij aangepast aan de warmte? Hebben zij een koele plek om te rusten?", zegt klimaatarts Jules Vertriest.
Alle tips en adviezen zijn hier te vinden op.