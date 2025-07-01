Draag zorg voor anderen, drink voldoende en hou jezelf en je woning koel. Let er bijvoorbeeld op dat kinderen en ouderen in je omgeving genoeg drinken en een koele plek hebben om te rusten, klinkt het. Het Departement Zorg stuurt via de media een waarschuwing naar de bevolking en richt zich daarbij ook expliciet tot lokale besturen, woonzorgcentra en jeugdbewegingen.

"Hou kinderen in de gaten, ga langs bij oudere mensen of mensen die er alleen voor staan. Drinken zij wel voldoende? Is hun kledij aangepast aan de warmte? Hebben zij een koele plek om te rusten?", zegt klimaatarts Jules Vertriest.

Alle tips en adviezen zijn hier te vinden op.