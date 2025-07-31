Vanavond en vannacht is het bewolkt met erg zachte minima tot 17 graden. Een enkel drupje regen is niet uitgesloten.

Morgen keert de zon weer snel terug bij maxima tot 24 graden.

In het weekend is er veel zon bij verder oplopende temperaturen. Zaterdag halen we 26 graden, zondag 27. Begin volgende week flirten we zelfs met de 30 graden.