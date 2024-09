De onderhandelaars kwamen vrijdag om 13 uur weer samen en hadden uiteindelijk tot 5 uur 's ochtends nodig om het eens te worden over de laatste knelpunten, zoals een eventueel hoofddoekenverbod voor alle leerkrachten en de mogelijke herinvoering van de opkomstplicht voor de gemeenteraadsverkiezingen.

"Er is op een creatieve manier gezocht om de verschillende partijen naar elkaar te laten toegroeien en ik denk dat we daar goed in geslaagd zijn", zegt Diependaele in een eerste reactie.

De inhoud van het akkoord wordt voorlopig niet vrijgegeven, hoewel veel punten al uitlekten. De primeur is voor de partijleden, die de tekst in aanloop naar de toetredingscongressen krijgen doorgemaild. Die worden zaterdag en zondag gehouden. Ook de verdeling van de bevoegdheden is voor later dit weekend. "Maar de komende uren ga ik mij toch in mijn bed leggen", aldus Diependaele.





Conner Rousseau van Vooruit en Sammy Mahdi van CD&V verlieten het gebouw na de onderhandelingsnacht via de achteruitgang. Rousseau gaf wel een korte reactie op Instagram: "Na vele uren onderhandelen hebben we eindelijk een inhoudelijk akkoord bereikt voor een nieuwe, betere en socialere Vlaamse regering, met veel goed nieuws in ons onderwijs en in welzijn, voor betaalbaar wonen en nog heel veel zaken."

Ook Mahdi reageerde via Instagram. "Fier op wat we in de volgende jaren zullen verwezenlijken voor de Vlamingen", aldus de CD&V-voorzitter. CD&V spreekt van een ambitieus akkoord. "We zorgen voor respect voor élke Vlaming. Waar je ook woont, wat je beroep ook is."