“De omslag van depositie- naar emissiebeleid voor stikstof is niets meer dan wat in het landbouwakkoord staat en waar reeds verschillende keren over vergaderd werd. In dit dossier blijft er uiteraard onze tussenkomst bij het Grondwettelijk Hof en de talloze onafhankelijke experts die steeds meer kunnen aantonen dat de fundamenten van het stikstofbeleid op drijfzand staan en het laatste (juridische) woord nog niet over gezegd is.”

Het ABS is wel bereid om contact op te nemen met de verschillende vakministers die de beleidsdomeinen die hen aanbelangen in hun portefeuille krijgen. “We willen met hen bespreken hoe het gezond boerenverstand moet terug te vinden zijn in hun beleidsnota’s en in hun daden, alvast duidelijker geformuleerd dan het wollige regeerakkoord.”