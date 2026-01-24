Het IJzerbekken is een weersgevoelig gebied. Veel regen kan leiden tot snelle en ingrijpende overstromingen, terwijl lange droge perioden het watersysteem onder zware druk zetten. Omdat het stroomgebied zich uitstrekt over Vlaanderen en Frankrijk, kunnen deze uitdagingen alleen goed worden aangepakt via structurele grensoverschrijdende samenwerking.

Het project PROVALY wil het watersysteem, de woonkernen, de infrastructuur en het landschap beter beschermen door preventie, adaptatie en participatie te combineren. Het project loopt over een periode van 42 maanden. Het totale budget bedraagt 4.390.670 euro.

