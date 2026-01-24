Het project PROVALY (Protection de la Vallée de l’Yser, ofwel bescherming van de IJzervallei) wil de veerkracht van het IJzerbekken in Vlaanderen en Noord-Frankrijk versterken tegen de gevolgen van klimaatverandering. Onder leiding van de Provincie West-Vlaanderen werken Vlaamse en Franse partners de komende 42 maanden samen.
Het IJzerbekken is een weersgevoelig gebied. Veel regen kan leiden tot snelle en ingrijpende overstromingen, terwijl lange droge perioden het watersysteem onder zware druk zetten. Omdat het stroomgebied zich uitstrekt over Vlaanderen en Frankrijk, kunnen deze uitdagingen alleen goed worden aangepakt via structurele grensoverschrijdende samenwerking.
Het project PROVALY wil het watersysteem, de woonkernen, de infrastructuur en het landschap beter beschermen door preventie, adaptatie en participatie te combineren. Het project loopt over een periode van 42 maanden. Het totale budget bedraagt 4.390.670 euro.