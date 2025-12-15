11°C
Vlaams minis­ter Hil­de Cre­vits inves­teert zo’n 735.000 euro in vier kerken

Kerk

Foto archief

Vlaams minister van Binnenland Hilde Crevits maakt in totaal zo’n 735.000 euro vrij voor vier kerkgebouwen in West-Vlaanderen.

Verbouwing van de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem tot dorpshuis – 528.000 euro

De grootste investering vindt plaats in Ettelgem, bij Oudenburg. Enerzijds wordt een uitkijkpunt gecreëerd in de kerktoren van de Sint-Eligiuskerk. Daarnaast wordt een deel van de kerkruimte omgevormd tot multifunctioneel dorpshuis.

Vlaams minister van Binnenland Hilde Crevits: “Voor mij is het vooral van belang dat er met respect omgegaan wordt met het kerkgebouw. Enerzijds zal het uitkijkpunt bijdragen aan het toeristisch en recreatief aanbod in de stad, een goede manier om meer mensen de culturele, liturgische en historische waarde van de kerk te laten ontdekken. Anderzijds is het dorpshuis als ware ontmoetingsplek een respectvolle toevoeging aan het kerkgebouw met een belangrijke sociale en culture meerwaarde voor de buurt.”

Renovatiewerken aan Sint-Bavokerk in Staden - 170.000 euro

De gemeente Staden kan rekenen op een subsidie van 170.000 euro vanuit Vlaanderen voor opfrissingswerken aan de kerk en de nevenbestemming van een deel van de kerk. De kerk krijgt ook een maatschappelijke functie via de huisvesting van een sociaal huis en een ontmoetingsruimte voor de inwoners.

Renovatiewerken aan ontmoetingscentrum in kerk in Zwevegem – 28.500 euro

Al enkele jaren geleden werd de voormalige Sint-Jozefs Arbeiderskerk herbestemd tot ontmoetingscentrum. Het gebouw was toe aan opknapwerken. Het project kan rekenen op zo’n 28.500 euro steun vanuit Vlaanderen.

Vernieuwing verwarmingsinstallatie in de Sint-Amanduskerk in Blankenberge – 9.000 euro

In Uitkerke ten slotte wordt de verwarmingsinstallatie van de kerk aangepakt. Naast misvieringen worden er geregeld culturele evenementen georganiseerd zoals concerten, lezingen of tentoonstellingen.

