De O.129 Amandine werd in 1960 gebouwd op de Oostendse scheepswerf Panesi. Het schip, een zogenaamde middenslag-zijtreiler, was het laatste Belgische schip dat in de jaren 1990 visrechten had op de visgronden rond IJsland. Dat was meteen het eindpunt van een eeuwenlange traditie van de IJslandvaart, de bevissing van IJslandse visgronden. De Amandine, die dicht bij de Oostendse Visserskaai ligt, werd na de laatste vaart in 1995 omgevormd tot een museum.