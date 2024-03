De Amandine vaart voor de allerlaatste keer de haven van Oostende binnen in 1995, en leidt zo het het einde van de Oostendse IJslandvisserij in. Het einde van traditie, ambacht, en een stukje cultuur. Na verschillende renovatiewerken waarbij zowel de binnen- als de buitenkant werden opgeknapt, gaan de deuren van de Amandine terug open. Sam Lauwers, coördinator bij Toerisme Oostende vzw en verantwoordelijke van de Amandine: "De werken startten aan de buitenzijde en dan zijn we systematisch in fases verder aan de slag gegaan om hier vandaag tot een fantastisch eindproduct te komen. Met de Amandine openen we nu een vierde attractie waardoor ons toeristisch all-weather aanbod in onze stad nog verder uitbreidt."