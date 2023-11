Burgemeester Bart Tommelein: "Na de buitenschil, nemen we nu de binnenkant van onze prachtige Amandine onder handen. Het onthaal wordt gemoderniseerd en we brengen het museumgedeelte weer in orde. Daarna kunnen we de Amandine opnieuw openstellen voor het grote publiek. Met deze noodzakelijke werken zorgen we dat dit historisch schip klaar is voor de toekomst. "