12°C
Aanmelden
Nieuws
Blankenberge

Vis­sers­boot­je zinkt deels in jacht­ha­ven van Blankenberge

Vissersbootje zinkt deels in jachthaven van Blankenberge

In de jachthaven van Blankenberge is woensdag een vissersbootje deels gezonken. De brandweer heeft preventief een dam aangelegd tegen eventuele olievervuiling. Het was de eigenaar zelf die de hulpdiensten opbelde.

Het vissersbootje lag woensdagvoormiddag al deels onder water, rond de middag kwam de brandweer ter plaatse. Het vaartuig lag aan een poton van vissersvereniging Vona. "De eigenaar liet het bootje al jaren verkommeren", klonk het daar. Het hout van de motorkap was intussen rot. In de namiddag kwam de zeereddingsdienst ter plaatse om het bootje te lichten.

Vissersbootje zinkt deels in jachthaven van Blankenberge
De redactie

Meest gelezen

Parking3
Nieuws

Grote parking blijkt plots geen parking meer te zijn, maar sommigen kochten recent nog een jaarabonnement
Verdacht overlijden stone factory Bissegem
Nieuws
Update

Man (60) die dood teruggevonden werd in Bissegem vertoont tekenen van geweld: zaakvoerder knipt enkelband door en vlucht
Keermuur01
Nieuws

Keermuur stort in door regen: kantoren van autobedrijf in Eernegem vernield, werknemers ontsnappen aan erger

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

311 BB RECHTS vismijnzeebrugge

Verkavelingsaanvraag voor herontwikkeling oude vismijn in Zeebrugge ingediend
Politie oostende

Politie Oostende voert opnieuw actie tegen illegaal verblijf
Het ongeval gebeurde op het kruispunt van de roeselaarsestraat en de krekelmotestraat in izegem

Bromfietser (42) zwaargewond na botsing met auto in Izegem
Politie Oostende pakt uit met ludieke campagne met comedian Mohsin Abbas om connectie tussen jongeren en politie te versterken

KIJK. Inspecteur Abbas trekt opnieuw de straat op in Oostende
Brandweer houdt evacuatieoefening bij basisschool ONS in Blankenberge

Brandweer houdt evacuatieoefening bij basisschool ONS in Blankenberge
Oostende zet Noordzeevis in de kijker tijdens nieuw culinair festival 'Gone Fishing'

Oostende zet Noordzeevis in de kijker tijdens nieuw culinair festival 'Gone Fishing'
Aanmelden