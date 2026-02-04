Vissersbootje zinkt deels in jachthaven van Blankenberge
In de jachthaven van Blankenberge is woensdag een vissersbootje deels gezonken. De brandweer heeft preventief een dam aangelegd tegen eventuele olievervuiling. Het was de eigenaar zelf die de hulpdiensten opbelde.
Het vissersbootje lag woensdagvoormiddag al deels onder water, rond de middag kwam de brandweer ter plaatse. Het vaartuig lag aan een poton van vissersvereniging Vona. "De eigenaar liet het bootje al jaren verkommeren", klonk het daar. Het hout van de motorkap was intussen rot. In de namiddag kwam de zeereddingsdienst ter plaatse om het bootje te lichten.
