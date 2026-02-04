Vissersbootje zinkt deels in jachthaven van Blankenberge

Het vissersbootje lag woensdagvoormiddag al deels onder water, rond de middag kwam de brandweer ter plaatse. Het vaartuig lag aan een poton van vissersvereniging Vona. "De eigenaar liet het bootje al jaren verkommeren", klonk het daar. Het hout van de motorkap was intussen rot. In de namiddag kwam de zeereddingsdienst ter plaatse om het bootje te lichten.