De Veurnse raadkamer heeft een man van 56 jaar uit Nieuwpoort naar de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) verwezen voor moord. Dat is de laatste stap op weg naar een assisenproces. De man bracht in de zomer van 2022 zijn schoonzoon in Diksmuide om het leven na een schietincident.