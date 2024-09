Christie's veilt in november 50 originele striptekeningen van Morris, de Belgische tekenaar van stripcowboy Lucky Luke. Dat meldt het veilinghuis.



De in Kortrijk geboren Morris, of Maurice De Bevere, creëerde Lucky Luke in 1946. Hij tekende 71 stripalbums over de avonturen van de eenzame cowboy en zijn paard Jolly Jumper. In 2001 stierf de tekenaar op 77-jarige leeftijd.