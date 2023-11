De tentoonstelling pakt ook uit met een exclusieve uitgave. Je kan er een album in het Kortrijks kopen. Lucky Luke heeft in Kortrijk een standbeeld in de bibliotheek, maar Wim en Geert vinden dat hij in het straatbeeld zichtbaar moet zijn. De Kortrijkse schepen van cultuur belooft om Morris en zijn lonesome cowboy een meer prominente plaats te geven in de stad. Axel Ronse, schepen van cultuur Kortrijk: "Ik ben dat idee heel erg genegen. Meer nog ik vind dat we iets met virtual reality zouden moeten doen. We zijn daar heel sterk in in Kortrijk. Ik ga me daar honderd procent voor inzetten."