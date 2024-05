De Belgische veiligheidsdiensten houden bijvoorbeeld de Russische rederij Norebo in het oog, die niet onbesproken is. Het Russische vissersbedrijf telt meer dan 40 schepen, die vissen naar kabeljauw en koolvis in de Noorse Zee, de Barentszee of de Stille Oceaan. Eén van de schepen van Norebo -de Taurus- werd in het verleden in verband gebracht met spionage, toen het eind 2022 "ongewone bewegingen" maakte die samenvielen met het opduiken van Amerikaanse onderzeeërs.

De Cel Martieme Beveiliging bevestigt dat de schepen van deze rederij ook bij ons worden opgevolgd. Het gaat bijvoorbeeld om de 'Kapitan Sokolov' dat al meermaals in de Noordzee werd gespot. "Het is een schip met heel veel technologie aan boord, die zowel voor visserij als mogelijk ook voor spionageactiviteiten kan worden gebruikt", aldus De Spiegelaere.