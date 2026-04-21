Pieter Aspe (echte naam: Pierre Aspeslag) overleed op 1 mei 2021. Het laatste boek dat tijdens zijn leven van zijn hand verscheen, was 'Van In Episode 4'. Nadien werden nog een aantal van zijn werken postuum uitgegeven.

Moest in 2016 verschijnen

Maar al die tijd was er dus een boek op het schap blijven liggen. Vandaag publiceert zijn uitgeverij het werk onder de titel 'Exit'. "Oorspronkelijk was het de bedoeling dat het boek in 2016 zou verschijnen", legt Marianne De Baere van Standaard Uitgeverij uit. "Maar Pierre was het verhaal aan het afwerken, toen zijn toenmalige vrouw Bernadette ziek werd. Ze stierf onverwacht snel. Pierre zag het op dat moment niet zitten om promo te voeren en op de boekenbeurs te gaan staan." In het voorjaar van 2017 begon de auteur al aan zijn volgende thriller in de reeks rond commissaris Pieter Van In en zijn collega Guido Versavel en zo bleef 'Exit' in de schuif liggen.

Tot vandaag dus. "Omdat het verhaal in 2016 aangekondigd was, werd er de voorbije jaren geregeld naar gevraagd", zegt De Baere. "Doordat Pierre meteen aan een nieuw boek was begonnen, was er een gat in de reeks ontstaan." Op zijn sterfbed vroeg de auteur daarom aan zijn echtgenote Tamara (met wie hij in 2018 trouwde, red.) om vijf jaar na zijn overlijden pas iets met 'Exit' te doen.

Eerbetoon aan de lezer

"Pierre had een beetje een morbide gevoel voor humor, maar ook een immens respect voor zijn lezers", aldus De Baere. "Je kan 'Exit' daarom zien als een soort van laatste groet of een ultiem eerbetoon naar hen toe."

Over de inhoud van het verhaal kan de uitgeverij uiteraard nog niet al te veel kwijt. Wel is het boek "scherp en hedendaags" en bevat het "snedige dialogen, humor en erotiek", klinkt het bij Manteau. Zoals gewoonlijk speelt het verhaal zich af in Brugge. Voor De Baere valt vooral de innige band tussen hoofdpersonages Van In en Versavel op, die nog "warmer is dan anders, vermoedelijk vanwege de persoonlijke omstandigheden waarin het boek destijds geschreven is".

Echt laatste boek

Of er na 'Exit' nog een boek van de hand van Pieter Aspe komt? "Neen", is De Baere stellig. "Dit is echt het allerlaatste zelfgeschreven werk van Pierre." Fans die maar geen genoeg kunnen krijgen van zijn verhalen, kunnen wel nog terecht bij schrijver Jonas Boets, die na de dood van Pieter Aspe van de nabestaanden toestemming kreeg om zijn verhalenreeks voort te zetten.