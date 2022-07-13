Drugsmilieu

Uiteindelijk moeten de speurders een link met het drugsmilieu ontdekt hebben, want een bekende Antwerpse drugscrimineel moet zich nu voor de Brugse correctionele rechtbank verantwoorden. Yannick W. (38) werd eind 2020 in de buurt van het Spaanse Marbella opgepakt en vervolgens aan België overgeleverd. Sindsdien liep hij al meerdere zware veroordelingen op, terwijl hij zich momenteel ook in Mechelen voor drugshandel moet verantwoorden.

Maandagvoormiddag werd het proces tegen Yannick W. en vier medebeklaagden ingeleid. Ook zijn neef Yersen V. (39) en de Nederlander Achraf B. (26) uit Puurs werden vertegenwoordigd door een advocaat. Brusselaars Imad E. (29) uit Brussel en Aboubacar B. (25) lieten allebei verstek gaan. De beklaagden moeten zich verantwoorden voor opzettelijke vernieling en voor hun rol binnen de criminele organisatie. De komende maanden krijgen alle partijen uitgebreid de kans om hun standpunten op papier te zetten. De zaak zal op 26 oktober gepleit worden.