Nieuws
Knokke-Heist

Vijf beklaag­den voor rech­ter na gra­naat­aan­slag in Knokke-Heist

Untitled Project

Vijf beklaagden moesten zich maandagvoormiddag voor de Brugse correctionele rechtbank verantwoorden voor opzettelijke vernieling en criminele organisatie. In de hal van een appartementsgebouw in Knokke-Heist werden in de zomer van 2022 twee granaten gegooid. De feiten konden gelinkt worden aan het drugsmilieu.

Het incident deed zich voor in de nacht van 12 op 13 juli 2022 in de Kursaalstraat in Heist. In de inkomhal van een appartementsgebouw werden twee granaten gegooid. De materiële schade was aanzienlijk, maar niemand raakte gewond. In eerste instantie was de aanleiding voor de aanslag erg onduidelijk. Zo dachten buurtbewoners dat het ging om een mislukte inbraak bij een aanpalende juwelierszaak.

2022-07-13 00:00:00 - Twee granaten ontploft in appartementsgebouw in Heist
Nieuws

Twee granaten ontploft in appartementsgebouw in Heist

Drugsmilieu

Uiteindelijk moeten de speurders een link met het drugsmilieu ontdekt hebben, want een bekende Antwerpse drugscrimineel moet zich nu voor de Brugse correctionele rechtbank verantwoorden. Yannick W. (38) werd eind 2020 in de buurt van het Spaanse Marbella opgepakt en vervolgens aan België overgeleverd. Sindsdien liep hij al meerdere zware veroordelingen op, terwijl hij zich momenteel ook in Mechelen voor drugshandel moet verantwoorden.

Maandagvoormiddag werd het proces tegen Yannick W. en vier medebeklaagden ingeleid. Ook zijn neef Yersen V. (39) en de Nederlander Achraf B. (26) uit Puurs werden vertegenwoordigd door een advocaat. Brusselaars Imad E. (29) uit Brussel en Aboubacar B. (25) lieten allebei verstek gaan. De beklaagden moeten zich verantwoorden voor opzettelijke vernieling en voor hun rol binnen de criminele organisatie. De komende maanden krijgen alle partijen uitgebreid de kans om hun standpunten op papier te zetten. De zaak zal op 26 oktober gepleit worden.

Leonie Delodder

leonie.delodder@focus-wtv.be

Leonie Delodder
Belga
Rechtbank Brugge

