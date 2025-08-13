Het evenement werd maandagavond al officieel geopend met een plechtigheid op het Astridplein in Oostduinkerke. De militaire commandant van de provincie West-Vlaanderen hield er een toespraak. Onder begeleiding van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen, een militair orkest, woonden militaire detachementen, de lokale brandweer en vaandeldragers de plechtigheid bij. Vandaag geeft de burgemeester van Koksijde het startschot voor de wandeltochten van 8, 16, 24 of 32 kilometer.



