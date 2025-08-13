Archief
De 52e editie van de Vierdaagse van de IJzer gaat vandaag van start. De organisatie telde voor de start al zo'n 10.000 inschrijvingen, een pak meer dan vorig jaar. Dankzij de goede weersvoorspellingen worden ook nog extra deelnemers ter plaatse verwacht.
"Dat aantal ligt al een pak hoger dan vorig jaar, wat we ergens ook wel hadden verwacht. De goede weersvoorspellingen doen ook veel, want er komt goed wandelweer aan", klinkt het bij de organisatie. "Er wordt amper regen verwacht en de temperaturen liggen niet te hoog."
Wat is nieuw?
De vierdaagse pakt dit jaar uit met enkele nieuwigheden. Zo is er een nieuw inschrijvingssysteem met QR-codes voor wie zich ter plaatse registreert. Aan de start zorgen een bewegingscoach en sfeermuziek voor animatie. De deelnemers komen telkens aan op de Grote Markt in Ieper, waar de tocht traditioneel eindigt met een slotdefilé.
Openingsceremonie
Het evenement werd maandagavond al officieel geopend met een plechtigheid op het Astridplein in Oostduinkerke. De militaire commandant van de provincie West-Vlaanderen hield er een toespraak. Onder begeleiding van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen, een militair orkest, woonden militaire detachementen, de lokale brandweer en vaandeldragers de plechtigheid bij. Vandaag geeft de burgemeester van Koksijde het startschot voor de wandeltochten van 8, 16, 24 of 32 kilometer.