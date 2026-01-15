13°C
Vier ver­dach­ten opge­pakt bij drugs­con­tro­les in Oostende

2022-02-17 00:00:00 - Zes leden drugsbende Waregem en Dentergem aangehouden - cannabisplantage_waregem.jpg

De politie van Oostende heeft in enkele dagen tijd vier verdachten van drugshandel opgepakt tijdens gerichte controles in het stadscentrum. Op 17 februari werden twee Nederlandse minderjarigen betrapt met heroïne en cocaïne op zak. Zij zijn intussen overgeleverd aan de Nederlandse autoriteiten.

Op 20 februari kon een man van 19 na een korte achtervolging worden opgepakt. Hij had 55 gram heroïne en 1 gram cocaïne bij zich. Op beslissing van het Parket West-Vlaanderen werd hij aangehouden door de onderzoeksrechter in Brugge. De raadkamer besliste later tot elektronisch toezicht.

Op 22 februari werd opnieuw een minderjarige gearresteerd. Hij had twee gsm’s en tien zakjes heroïne bij zich en werd door de jeugdrechter in een gesloten instelling geplaatst.

De politie van Oostende waarschuwt: de acties tegen drughandel en overlast worden voortgezet.

