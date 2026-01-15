Op 20 februari kon een man van 19 na een korte achtervolging worden opgepakt. Hij had 55 gram heroïne en 1 gram cocaïne bij zich. Op beslissing van het Parket West-Vlaanderen werd hij aangehouden door de onderzoeksrechter in Brugge. De raadkamer besliste later tot elektronisch toezicht.

Op 22 februari werd opnieuw een minderjarige gearresteerd. Hij had twee gsm’s en tien zakjes heroïne bij zich en werd door de jeugdrechter in een gesloten instelling geplaatst.

De politie van Oostende waarschuwt: de acties tegen drughandel en overlast worden voortgezet.