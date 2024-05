Ronny D. betastte een tienjarig meisje in het zwembad van Bredene. De beklaagde blijft na zijn straf ook vijf jaar ter beschikking van de strafuitvoeringsrechtbank (TBS).

Het slachtoffer ging op woensdag 19 april 2023 samen met haar oma zwemmen in het gemeentelijk zwembad Ter Polder in Bredene. Tijdens het zwemmen werd het meisje aangesproken door een onbekende man die voorstelde om te helpen met haar zwemtechniek. Daarna zou hij het meisje betast hebben. Exact een week later dook dezelfde man opnieuw op in het zwembad van Bredene. Hij werd toen gefilmd door de bewakingscamera's, maar keerde later niet meer terug naar het zwembad. Eind oktober verspreidde de politie op vraag van het Brugse parket uiteindelijk een opsporingsbericht.