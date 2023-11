Exact een week later dook dezelfde man opnieuw op in het zwembad van Bredene. Hij werd toen gefilmd door de bewakingscamera's, maar keerde later niet meer terug naar het zwembad. In die omstandigheden werd eind oktober op vraag van het Brugse parket een opsporingsbericht verspreid door de politie.

Het opsporingsbericht zorgde voor een doorbraak toen Ronny D. zich op 31 oktober samen met zijn advocaat Mathieu Langerock vrijwillig aanbood bij de politie. Na verhoor werd hij door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van aantasting van de seksuele integriteit. De Bruggeling gaf toe dat hij in het zwembad aanwezig was, maar het is onduidelijk of hij bekentenissen aflegde. De verdediging kan enkel kwijt dat D. goed meewerkt aan het onderzoek.