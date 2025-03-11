De rechtbank legde hem vandaag een celstraf van vier jaar met uitstel op, gekoppeld aan strikte voorwaarden: geen contact met de slachtoffers, verplichte therapie, en tien jaar lang geen gezagsfunctie in een vereniging met minderjarigen. Daarnaast werd hij voor vijf jaar ontzet uit zijn burgerrechten.

De voorzitter benadrukte bij het vonnis de ernst van de feiten: “We hebben uiting gegeven aan de ernst van de feiten en hebben u nog een kans gegeven. U hebt nog een toekomst. Werk er aan.”

Het openbaar ministerie vorderde eerder vier jaar gevangenisstraf met uitstel, gekoppeld aan voorwaarden.