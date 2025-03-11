Vier jaar met uitstel voor voyeur uit Nieuwpoort: “U hebt nog een toekomst. Werk eraan.”
De correctionele rechtbank van Veurne heeft een 45-jarige man uit Nieuwpoort veroordeeld tot vier jaar cel met uitstel, onder strenge voorwaarden, voor voyeurisme tijdens scoutskampen. De man plaatste verborgen camera’s in douches en filmde onopgemerkt meerdere slachtoffers.
De feiten speelden zich af tijdens scoutskampen in de zomers van 2023 en 2024, onder meer in het Limburgse Beringen. Daar ontdekte de groep van de Zeescouts Nieuwpoort een verborgen camera in een geïmproviseerde douche. Enkele maanden later bekende een van de kookouders, de 45-jarige S.D., dat hij de camera had geplaatst. Uit onderzoek bleek dat hij in totaal negentien slachtoffers had gefilmd, zowel binnen zijn persoonlijke kring als op het werk.
Straf met uitstel
De rechtbank legde hem vandaag een celstraf van vier jaar met uitstel op, gekoppeld aan strikte voorwaarden: geen contact met de slachtoffers, verplichte therapie, en tien jaar lang geen gezagsfunctie in een vereniging met minderjarigen. Daarnaast werd hij voor vijf jaar ontzet uit zijn burgerrechten.
De voorzitter benadrukte bij het vonnis de ernst van de feiten: “We hebben uiting gegeven aan de ernst van de feiten en hebben u nog een kans gegeven. U hebt nog een toekomst. Werk er aan.”
Het openbaar ministerie vorderde eerder vier jaar gevangenisstraf met uitstel, gekoppeld aan voorwaarden.