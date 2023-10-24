Ter plaatse knipten ze de bankkaarten in twee, maar ze plakten ze achteraf weer aan elkaar. Daarmee haalden ze geld af en deden ze allerlei aankopen. In oktober konden twee beklaagden worden gevat in Deerlijk nadat een potentieel slachtoffer de politie had verwittigd.

Ze maakten 24 slachtoffers meer dan 206.000 euro afhandig. "De bendeleden maakten op schandelijke wijze misbruik van het vertrouwen van een groep zeer kwetsbare bejaarde slachtoffers", zei de rechter in het vonnis. De hoofdbeklaagde werd veroordeeld tot een effectieve celstraf van vier jaar. Twee anderen kwamen ervan af met een werkstraf, de anderen kregen celstraffen tussen een jaar en twintig maanden. Alles samen werd een bedrag van 76.000 euro verbeurdverklaard. Een iemand werd vrijgesproken.