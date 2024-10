De rechter beval daarop de 42-jarige man meteen te laten oppakken en naar de cel te brengen, maar hij was niet aanwezig in de rechtszaal. Voor de zitting had de man nochtans overleg gepleegd met z'n advocaat op de parking van de rechtbank in Veurne. Daarna is hij vertrokken om de herdenking van het overlijden van z'n vader bij te wonen. Dat bevestigde de advocaat ook zo aan de rechter tijdens de zitting.



Het onderzoek wees destijds uit dat de chauffeur voorrang van rechts had moeten verlenen. Hij reed ook 72 kilometer per uur op een plaats waar je maar 50 kilometer per uur mag. Bovendien bleek de man onder invloed van heroïne te zijn.