Het onderzoek wees uit dat de automobilist voorrang van rechts had moeten verlenen. Bovendien reed hij 72 kilometer per uur op een plaats waar je 50 per uur mag. W.D. bleek ook onder invloed van heroïne te zijn.

De verdediging drong aan op een werkstraf, maar daar ging de politierechter niet op in. De beklaagde werd uiteindelijk veroordeeld tot drie jaar effectieve gevangenisstraf en vijf jaar rijverbod. Daarnaast werd hij levenslang ongeschikt verklaard om een voertuig te besturen. Als hij ooit zijn rijbewijs terug wil krijgen, zal de veertiger moeten slagen voor beide rijexamens en voor een medisch en een psychologisch onderzoek.