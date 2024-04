Een personenwagen die in de Oude Sluissedijk richting Damme reed werd er aangereden door een zware terreinwagen die in de richting van de Sifon reed. In de personenauto, die op zijn zij belandde, zaten vier mensen. Ze werden door de hulpverleners uit de gekantelde wagen gehaald en zijn alle vier naar het ziekenhuis overgebracht.



Door het ongeval was de brug versperd en moest het verkeer om te rijden. Beide auto’s zijn getakeld.