Vier extra vre­des­bo­men in de West­hoek: Alle vier afkom­stig van his­to­ri­sche Vredeseik”

Vanmorgen zijn vier jonge eiken aangeplant aan het vredesmonument naast de Duitse militaire begraafplaats in Langemark. De organisatie ‘Westhoek Vredeshoek’ wil zo een blijvende boodschap van vrede uitdragen.

De jonge eiken zijn niet de eerste. Ook in andere West-Vlaamse gemeenten zijn sinds 2023 Vredesbomen geplant. Ze zijn allemaal gekweekt uit de zaden van de ‘Vredeseik’, een historische boom die de Eerste Wereldoorlog overleefde.

Oorspronkelijke Vredeseik staat in Kemmel

Die oorspronkelijke Vredeseik staat in Heuvelland. Tijdens de slag om de Kemmelberg in april 1918 werd de top van de boom afgeschoten, maar hij bleef overeind. Vandaag staat hij symbool van veerkracht en hoop. “Met de aanplant wil Westhoek Vredeshoek plaatsen creëren die niet alleen ecologisch waardevol zijn, maar ook uitnodigen tot ontmoeting en dialoog. De Vredeseiken dragen zo bij aan een levende herinnering en een gedeelde verantwoordelijkheid om te blijven werken aan vrede,” zegt de organisatie.

Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
