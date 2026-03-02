17°C
Aanmelden
Nieuws
Roeselare

Video­bel­len met het stad­huis: Roe­se­la­re breidt digi­ta­le dienst­ver­le­ning uit

Roeselare videobellen

Roeselare biedt voortaan als eerste stad in West-Vlaanderen dienstverlening aan via videobellen. Inwoners en ondernemingen kunnen zo van thuis uit persoonlijk advies krijgen over omgevingsvergunningen en woonpremies, zonder dat ze zich naar het stadhuis moeten verplaatsen.

Via een videogesprek kunnen inwoners van Roeselare vanaf nu rechtstreeks in contact treden met een medewerker van de stad, vergelijkbaar met een afspraak aan het loket, maar dan online. De stad breidt daarmee haar digitale dienstverlening verder uit.

In een eerste fase kan je via videobellen advies krijgen bij vergunningsaanvragen en ondersteuning bij de aanvraag van woonpremies. Tijdens het gesprek kan de medewerker vragen beantwoorden en samen met de aanvrager bekijken welke stappen nodig zijn.

"Inwoners kiezen zelf hoe ze geholpen willen worden, op een manier die past bij hun situatie.”

Matthijs Samyn, schepen van Dienstverlening

“Met videobellen maken we onze dienstverlening nog toegankelijker. Inwoners kiezen zelf hoe ze geholpen willen worden, op een manier die past bij hun situatie”, zegt schepen van Dienstverlening Matthijs Samyn.

Digitaal én aan het loket

Een videogesprek verloopt altijd op afspraak. Die kan eenvoudig vastgelegd worden via de website van de stad. Voor het gesprek volstaat een computer, tablet of smartphone met camera en internetverbinding. Indien nodig kan de identiteit tijdens het gesprek bevestigd worden, bijvoorbeeld via Itsme.

Wie dat wil, kan uiteraard nog altijd fysiek langskomen in het stadhuis. Dat kan ook buiten de kantooruren, zoals op maandagavond en voor sommige diensten op zaterdagvoormiddag.

Jens Lemant

jens.lemant@focus-wtv.be

Jens Lemant
Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe

Meest gelezen

Brand heule
Nieuws
Update

Zware brand bij autohandel: onder controle, geen slachtoffers
Grote rookpluim in omgeving van Waregem door uitslaande industriebrand in Kruisem
Nieuws
Update

Geen kwaad opzet in het spel bij brand in Kruisem
N8 02
Nieuws

Zo zien rotonde Cowboy Henk en de rotonde aan Evolis in Kortrijk en Zwevegem er straks (wellicht) uit

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Brand heule

Wel asbest vrijgekomen, maar geen gevaar voor omgeving na brand in Heule
2023-03-29 00:00:00 - Vrijdag ligt het Ventilustracé op tafel. Bent u nog mee? Zover staat het dossier - ventilus2.jpg

283 bezwaren in tweede openbaar onderzoek over Ventilus
Vuurbal met opvallende lichtflits raast ook door West-Vlaanderen

Vuurbal met opvallende lichtflits boven West-Vlaanderen blijkt meteorietsteentje
Briekenmolen in Wervik opent uitzonderlijk de deuren voor publiek

200-jaar oude Briekenmolen in Wervik opent uitzonderlijk de deuren voor publiek
Gidsen in Brugge moeten zich aan strengere regels houden of riskeren boete tot 500 euro

Gidsen in Brugge riskeren boete tot 500 euro als ze zich niet aan strengere regels houden
Opsporingsbericht: Heeft iemand Andy De Boe (47) gezien?

Heeft iemand Andy De Boe (47) uit Waregem gezien?
Aanmelden