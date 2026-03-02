Videobellen met het stadhuis: Roeselare breidt digitale dienstverlening uit
Roeselare biedt voortaan als eerste stad in West-Vlaanderen dienstverlening aan via videobellen. Inwoners en ondernemingen kunnen zo van thuis uit persoonlijk advies krijgen over omgevingsvergunningen en woonpremies, zonder dat ze zich naar het stadhuis moeten verplaatsen.
Via een videogesprek kunnen inwoners van Roeselare vanaf nu rechtstreeks in contact treden met een medewerker van de stad, vergelijkbaar met een afspraak aan het loket, maar dan online. De stad breidt daarmee haar digitale dienstverlening verder uit.
In een eerste fase kan je via videobellen advies krijgen bij vergunningsaanvragen en ondersteuning bij de aanvraag van woonpremies. Tijdens het gesprek kan de medewerker vragen beantwoorden en samen met de aanvrager bekijken welke stappen nodig zijn.
“Met videobellen maken we onze dienstverlening nog toegankelijker. Inwoners kiezen zelf hoe ze geholpen willen worden, op een manier die past bij hun situatie”, zegt schepen van Dienstverlening Matthijs Samyn.
Digitaal én aan het loket
Een videogesprek verloopt altijd op afspraak. Die kan eenvoudig vastgelegd worden via de website van de stad. Voor het gesprek volstaat een computer, tablet of smartphone met camera en internetverbinding. Indien nodig kan de identiteit tijdens het gesprek bevestigd worden, bijvoorbeeld via Itsme.
Wie dat wil, kan uiteraard nog altijd fysiek langskomen in het stadhuis. Dat kan ook buiten de kantooruren, zoals op maandagavond en voor sommige diensten op zaterdagvoormiddag.