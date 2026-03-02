Via een videogesprek kunnen inwoners van Roeselare vanaf nu rechtstreeks in contact treden met een medewerker van de stad, vergelijkbaar met een afspraak aan het loket, maar dan online. De stad breidt daarmee haar digitale dienstverlening verder uit.

In een eerste fase kan je via videobellen advies krijgen bij vergunningsaanvragen en ondersteuning bij de aanvraag van woonpremies. Tijdens het gesprek kan de medewerker vragen beantwoorden en samen met de aanvrager bekijken welke stappen nodig zijn.