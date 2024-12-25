24°C
Brugge

VIDEO: Oeps, de hand­rem van de com­bi ver­ge­ten aan te zetten

Op sociale media circuleert een ludiek filmpje, waarin de politie van Brugge op een nogal ongelukkige wijze de hoofdrol speelt.

Op de beelden is te zien hoe een politiecombi tegen de Onze-Lieve-Vrouwekerk rijdt. De agenten waren tijdens een achtervolging van een dief uit de combi gesprongen, maar waren vergeten om de handrem op te trekken. En dat zorgt dus voor hilariteit op het videoplatform TikTok. Het filmpje van de Spaanstalige toeriste is intussen al meer dan 800.000 keer bekeken. De politie heeft de dief trouwens kunnen oppakken.

De redactie
Mo gow zeg

Politiezone VLAS
Nieuws

Agent raakt gewond bij strenge controles op Kamping Kitsch Club
101 BB RECHTS treinverbindinghaven
Nieuws

Eerste trein met containers vanuit Zeebrugge vertrokken naar Mannheim
Kusttram2
Nieuws

Drie kusttrams ontsporen: "Toeval, er is geen verband"

