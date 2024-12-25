Op sociale media circuleert een ludiek filmpje, waarin de politie van Brugge op een nogal ongelukkige wijze de hoofdrol speelt.

Op de beelden is te zien hoe een politiecombi tegen de Onze-Lieve-Vrouwekerk rijdt. De agenten waren tijdens een achtervolging van een dief uit de combi gesprongen, maar waren vergeten om de handrem op te trekken. En dat zorgt dus voor hilariteit op het videoplatform TikTok. Het filmpje van de Spaanstalige toeriste is intussen al meer dan 800.000 keer bekeken. De politie heeft de dief trouwens kunnen oppakken.