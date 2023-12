De video is dus niet echt, mocht u daar aan twijfelen. Het resultaat is wel knap werk van de studenten van Howest. Francis Benoit is er ook lesgever en zijn studenten maakten het filmpje als een opdracht.

Aan de verschillende 'mannentorso's' zal u ook wel merken dat het filmpje een voorbeeld is van 'deep fake'. Het inzetten van artificiële intelligentie in deep fake betekent je software gebruikt om, bijvoorbeeld in een video, een menselijke actie net echt te laten lijken.

Op de awards is ook de grootste Kuurnenaar aller tijden verkozen. Die eer viel de overleden cartoonist Nesten te beurt.