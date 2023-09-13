In het nieuwe meerjarenplan van Kuurne staat er de komende zes jaar 25 miljoen euro aan uitgaven gepland. De grootste hap uit dat budget, zo’n 8 miljoen euro, gaat naar het nieuwe zwembad, dat Kuurne straks samen met buur Harelbeke bouwt. Francis Benoit, burgemeester Kuurne: "In Zuid-West-Vlaanderen is er duidelijk zwembadwater te kort. Harelbeke heeft zelfs geen zwembad. Wij hebben al 52 jaar een zwembad, maar het is aan vernieuwing toe. Een renovatie is te duur. We hebben uiteindelijk beslist om samen met Harelbeke een nieuw te bouwen. Er zijn heel veel scholen van Harelbeke die hier ook komen zwemmen."

