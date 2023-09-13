Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Kuurne trekt de komende jaren 25 miljoen euro uit voor nieuwe investeringen. Het grootste project is de bouw van een nieuw zwembad, dat de gemeente samen met Harelbeke wil bouwen. Daarnaast wordt ook het cameranetwerk versterkt en zoekt Kuurne naar nieuwe bestemmingen voor de hippodroom en de site van de Sint-Pieterskerk.
In het nieuwe meerjarenplan van Kuurne staat er de komende zes jaar 25 miljoen euro aan uitgaven gepland. De grootste hap uit dat budget, zo’n 8 miljoen euro, gaat naar het nieuwe zwembad, dat Kuurne straks samen met buur Harelbeke bouwt. Francis Benoit, burgemeester Kuurne: "In Zuid-West-Vlaanderen is er duidelijk zwembadwater te kort. Harelbeke heeft zelfs geen zwembad. Wij hebben al 52 jaar een zwembad, maar het is aan vernieuwing toe. Een renovatie is te duur. We hebben uiteindelijk beslist om samen met Harelbeke een nieuw te bouwen. Er zijn heel veel scholen van Harelbeke die hier ook komen zwemmen."
Basic zwembad
Waar het nieuwe zwembad precies moet komen, is nog niet beslist. Wat wel al vast staat, is hoe dat zwembad er straks moet uitzien. "Het wordt geen recreatief bad met glijbanen en toeters en bellen. Het wordt uiteindelijk een basic zwembad voornamelijk op het gebruik van beginnende zwemmers, maar ook mensen die graag een baantje trekken."