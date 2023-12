Het waren Gommar en Leonie, de zoon en de dochter van Nesten (echte naam: Rik Delneste), die in een uitverkochte Kubox de prijs in ontvangst kwamen nemen.

En niet alleen Nesten viel in de prijzen. Chefkok Piet Huyzentruyt is verkozen tot Kuurnse mediafiguur aller tijden. En bokster Oshin Derieuw, die in 2024 naar de Olympische Spelen trekt in Parijs, is de Kuurnse sportfiguur aller tijden.