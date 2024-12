In de categorie 'Onafhankelijke speciaalzaken' werd VERSwinkel Ip Zilleghem Platse in Zedelgem verkozen tot Buurtsuper van het jaar. De prijs wordt uitgereikt door UNIZO en gaat naar de speciaalzaak die de meeste complimentjes kreeg van de klanten.

De winkel biedt tal van verse gerechten aan. In 1994 kochten eigenaars Nancy en Koen een Spar-filiaal op en na enkele verbouwingen in 2005 en 2015 is de zaak intussen uitgegroeid tot een begrip in de streek. 6 dagen op 7 plus een catering na de openingsuren, het is niet niets.

Nog geen pensioen

Nu wordt al dat harde werk dus ook beloond met een mooie bekroning, wat zegt dat voor de toekomst? "We hebben een gat in de markt gevonden met die afhaalgerechten. Zolang dat goed loopt, blijven we daar zeker op inzetten. We zitten intussen wel dichter aan ons pensioen”, zegt Nancy aan buurtsuper.be. “Ik zou de zaak ooit willen overlaten. En onze vakkennis en recepten doorgeven. Maar zo ver zijn we nog niet", besluit ze.