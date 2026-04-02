Ver­stopt ach­ter iso­la­tie­ma­te­ri­aal: Dou­a­ne onder­schept 15 ton ille­ga­le tabak

De Douane heeft in de haven van Zeebrugge een grote partij illegale tabak in beslag genomen. In een onbegeleide trailer op de Ierse Kaai ontdekten controleurs zo’n 15.000 kilogram niet-aangegeven roltabak.

De vangst gebeurde tijdens een gerichte controle op vrijdagavond 3 april. De trailer werd door de Douane geselecteerd op basis van een risicoanalyse. Bij de controle troffen de douaniers tientallen paletten met roltabak aan, verborgen achter rollen isolatiemateriaal. Het gaat om producten van de merken Turner en Flandria.

In totaal werden 25 paletten aangetroffen, elk met 120 dozen van 5 kilogram. Samen goed voor ongeveer 15 ton illegale roltabak. De tabak werd in beslag genomen. Het onderzoek naar de herkomst en de bestemming van de lading is nog aan de gang.

