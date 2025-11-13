Aan de stelplaats in Ieper is er een kleine onderhoudspost. Daar valt op hoe oud de vloot aan bussen is. En dat is overal zo in West-Vlaanderen. Gianna Werbrouck, Vlaams parlementslid (Vooruit): “In West-Vlaanderen is 47 procent van de voertuigen ouder dan 15 jaar. Dat zorgt voor onveiligheid en luchtvervuiling. Dat is absoluut niet gezond. Vooruit heeft daar in de onderhandelingen fors op doorgeduwd. We hebben ervoor gezorgd dat er een fors budget voorzien is. 400 miljoen euro.”

"Wel chauffeur, maar bus in panne"

Maar nu moeten de nieuwe bussen er ook nog snel komen. Ook de vakbonden weten dat de vloot van De Lijn in West-Vlaanderen achterop hinkt. Petra Depoorter, ACOD West-Vlaanderen De Lijn: “De fierheid van een chauffeur is om met een deftig voertuig op de baan te gaan en dat je de klant kan bedienen zoals het hoort. De dienstverlening is superbelangrijk. Nu gebeurt het vaak dat we wel de chauffeurs ter beschikking hebben, maar dat het voertuig er niet is omdat het in depannage staat en dat we het niet kunnen herstellen op het moment zelf.”

Nieuwe bussen bestellen

Vooruit en de vakbond ACOD West-Vlaanderen vragen de minister om sneller werk te maken van de geplande vernieuwing van de vloot en over te gaan op bestellingen van nieuwe bussen.