Ook in 2016 namen verschillende steden in onze provincie extra maatregelen tijdens de eindejaarsperiode. In dat jaar vonden de aanslagen in Zaventem plaats, en gebeurde op 19 december 2016 nog een aanslag in Berlijn, in Duitsland.

In Ieper en in Brugge werden toen ook betonblokken geplaatst. Kortrijk zette extra politiemensen in om te patrouilleren. Ook in Oostende en in Roeselare werd er meer gecontroleerd en werden sommige ingangen afgesloten.