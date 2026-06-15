Verkoeling gezocht? Hier kan je dit weekend buiten zwemmen in West-Vlaanderen
Met temperaturen die dit weekend ruim boven 30 graden uitkomen, zoeken veel mensen verkoeling. Wie niet naar zee trekt, kan op verschillende plaatsen in West-Vlaanderen terecht om in openlucht te zwemmen.
Wie dit weekend wil afkoelen in het water, hoeft niet per se naar de kust. Verspreid over West-Vlaanderen zijn er verschillende openluchtzwembaden en zwemzones toegankelijk.
In Kortrijk opent zaterdag het openluchtzwembad van Lago Abdijkaai. Ook bij Lago Brugge Olympia kan buiten worden gezwommen. Aan de kust is het Strandbad van Koksijde een optie.
Natuurlijk water
Wie liever in natuurlijk water zwemt, kan terecht in het provinciedomein De Gavers in Harelbeke. Daar is dit weekend telkens in de namiddag een zwemzone geopend. Ook het Klein Strand in Jabbeke ontvangt zondagnamiddag zwemmers.
Daarnaast is er sinds kort een nieuwe zwemzone aan de Damse Vaart Noord in Oostkerke. Daar kan nu al gezwommen worden. De nieuwe zwemlocaties aan de Oude Veurnevaart in Nieuwpoort en de Lange Rei in Brugge zijn daarentegen nog niet meteen toegankelijk. Daar kan pas vanaf eind deze maand worden gezwommen.