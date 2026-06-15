Wie liever in natuurlijk water zwemt, kan terecht in het provinciedomein De Gavers in Harelbeke. Daar is dit weekend telkens in de namiddag een zwemzone geopend. Ook het Klein Strand in Jabbeke ontvangt zondagnamiddag zwemmers.

Daarnaast is er sinds kort een nieuwe zwemzone aan de Damse Vaart Noord in Oostkerke. Daar kan nu al gezwommen worden. De nieuwe zwemlocaties aan de Oude Veurnevaart in Nieuwpoort en de Lange Rei in Brugge zijn daarentegen nog niet meteen toegankelijk. Daar kan pas vanaf eind deze maand worden gezwommen.