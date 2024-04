De bussen van lijn 54 zullen last hebben van de werken. Gemotoriseerd verkeer dat op de ring blijft rijden, kan het kruispunt nog steeds over één rijstrook over. Op de Meensesteenweg is het vanuit het centrum enkel mogelijk om het kruispunt rechts op te draaien. Voertuigen volgen een omleiding via de Meiboomlaan (N37) en de Rijksweg. In de omgekeerde richting, vanuit Zilverberg, zal het verkeer ook enkel doorkunnen om rechts af te slaan op de ring. Daarvoor is er een omleiding langs de Moorseelsesteenweg en de Vijfwegenstraat. Voor fietsers en voetgangers blijft het kruispunt wel vrij.