Woensdagmorgen is er om half negen een aanrijding geweest tussen twee wagens in het centrum van Werken, een deelgemeente van Kortemark. Een wagen van het wit-gele kruis bleef na de aanrijding op het kruispunt staan van de Steenstraat en de Vladslostraat. Tot de wagen getakeld raakte, zorgde dit voor wat verkeershinder in het centrum.