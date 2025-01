"Dat is heel fragiel materiaal," zeg conservator Els Veraverbeke van de Stedelijke Musea Ieper. "Papier is heel gevoelig voor licht, stof, klimaatcondities die wijzigen en dat is natuurlijk wat er gebeurt tijdens zo'n werken . Vandaar dat we die gigantische collectie verhuizen. En het is echt wel gigantisch, de massa's zijn indrukwekkend."

"Het gaat om meer dan 500 strekkende meter aan boeken," zegt Veraverbeke; "dat zijn zo'n 25.000 titels, maar daarnaast ook meer dan 200 meter documentaire collecties."