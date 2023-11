Precies één maand geleden spoelde orka Reveil aan op het strand van De Panne, waar het enige tijd later ook stierf. De gemeente vindt dat het een goede kandidaat is om het skelet tentoon te stellen en diende daarom een aanvraag in om het in bruikleen te mogen tonen. Als het van burgemeester Degrieck afhangt, staat Reveil straks in de Duinpanne. “Het is een centrum waar heel veel mensen op bezoek komen, meer dan 100.000 bezoekers per jaar. Vandaar dat we ook denken dat het hier perfect thuishoort in deze mooie ruimte”, vertelt Bram Degrieck.