Eind oktober spoelde orka 'Reveil' aan in De Panne. Een jonge mannelijke orka van bijna 6,05 meter lang bleek toen overleden te zijn. Momenteel zijn wetenschappers van de universiteiten Gent, Luik en Leuven volop bezig met onderzoek naar de doodsoorzaak van de orka.

Uit de eerste resultaten stelt men vast dat er heel wat uitwendige parasieten aan het dier zaten. Daarnaast had hij ook wormeieren en infectie van de lymfeknopen. De maag was ook helemaal leeg en bevatte kwelvlooien. Op de juiste doodsoorzaak zal het wel nog even wachten zijn.