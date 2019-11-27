Aanmelden
Nieuws
Diksmuide

Ver­gun­ning voor uit­brei­ding school t Saam in Diks­mui­de, ondanks protest

2019-11-27 00:00:00 - 't Saam Diksmuide brengt campussen samen

De provincie geeft groen licht voor de uitbreiding van scholengroep ’t Saam, op de site in de Cardijnlaan in Diksmuide. Daar was in het verleden protest tegen, en tegenstanders kunnen nog naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen stappen.

’t Saam wil de bestaande campus uitbreiden met een nieuwbouw van één hectare, goed voor 1.400 leerlingen. Daarmee zouden ook de leerlingen van ’t Saam Aloysius uit het stadscentrum naar de Cardijnlaan verhuizen. 

“Na een traject met de nodige hindernissen hopen we nu echt van start te kunnen gaan,” klinkt het bij 't Saam. “We hebben zoveel mogelijk rekening gehouden met de verzuchtingen van de buurt, onder meer door extra in te zetten op groen. De doorsteek naar de Woumenweg hebben we bewust geen bestemming gegeven.”

2019-11-27 00:00:00 - 't Saam Diksmuide brengt campussen samen
Nieuws

't Saam Diksmuide brengt campussen samen

Het project zal 25 miljoen euro kosten maar de school rekent wel op meer dan de helft subsidies.

Het dossier sleept al zes jaar aan. De buurt vindt dat een school niet thuishoort in een industriezone. Ook nu kunnen ze nog naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen stappen.

De redactie
't Saam

Meest gelezen

Hulpdiensten ambulance 112
Nieuws

Elfjarige jongen ernstig gewond nadat hij wordt aangereden door een auto
2025-09-10 - 316_PRES_ramkrakersmeulebeke.mp4 - QycBvvZJx_3.jpg
Nieuws

Motorzaak voor vierde keer beroofd: dit keer zijn daders gevat
Ongeval
Nieuws

Wagen meerdere keren over de kop, vrouw van 75 zwaargewond

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Rouwhoekje 2

Middelbare school ’t Saam in rouw na plots overlijden van leerlinge Britt (17)
Saam 2024

Opnieuw bezwaar tegen al derde (!) aanvraag voor nieuwe campus 't Saam in Diksmuide
2022-12-05 00:00:00 - Unieke kerstversiering in Diksmuide

Unieke kerstversiering in Diksmuide
2022-01-21 00:00:00 - 't Saam dient nieuwe aanvraag in voor bouw fusieschool

't Saam dient nieuwe aanvraag in voor bouw fusieschool
2019-11-27 00:00:00 - 't Saam Diksmuide brengt campussen samen

't Saam Diksmuide brengt campussen samen
Aanmelden