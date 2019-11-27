’t Saam wil de bestaande campus uitbreiden met een nieuwbouw van één hectare, goed voor 1.400 leerlingen. Daarmee zouden ook de leerlingen van ’t Saam Aloysius uit het stadscentrum naar de Cardijnlaan verhuizen.

“Na een traject met de nodige hindernissen hopen we nu echt van start te kunnen gaan,” klinkt het bij 't Saam. “We hebben zoveel mogelijk rekening gehouden met de verzuchtingen van de buurt, onder meer door extra in te zetten op groen. De doorsteek naar de Woumenweg hebben we bewust geen bestemming gegeven.”

