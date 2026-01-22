De derdejaarsleerlingen combineerden vaardigheden uit verschillende vakken in dit anti-pestproject. In hout maakten ze het kader van een lichtbox, in metaal de voetjes en in elektriciteit zorgden ze voor de verlichting. De spreuken tegen pesten werden bedacht tijdens de les Nederlands.

“Zo proeven de leerlingen van verschillende richtingen en vakken binnen één project”, zegt leerkracht Hannelore Lefever. “Het thema pesten loopt als een rode draad door alles wat ze maken.”