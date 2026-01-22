Lichtboxen, filmpjes en een praatbank: ‘t Saam sensibiliseert leerlingen rond pesten
In ’t Saam Campus Cardijn in Diksmuide stond een volledige schooldag in het teken van pesten. Leerlingen uit het derde middelbaar werkten vakoverschrijdend rond het thema en maakten onder meer een lichtbox met anti-pestboodschappen en stop-motionfilmpjes. De Rotaryclub van Diksmuide ondersteunt het project met materialen voor een praat- en luisterbank op school.
De derdejaarsleerlingen combineerden vaardigheden uit verschillende vakken in dit anti-pestproject. In hout maakten ze het kader van een lichtbox, in metaal de voetjes en in elektriciteit zorgden ze voor de verlichting. De spreuken tegen pesten werden bedacht tijdens de les Nederlands.
“Zo proeven de leerlingen van verschillende richtingen en vakken binnen één project”, zegt leerkracht Hannelore Lefever. “Het thema pesten loopt als een rode draad door alles wat ze maken.”
“Pesten zegt niets over jouw waarde, maar alles over hun onzekerheid”
Op de lichtboxen staan boodschappen die aanzetten tot respect en verbondenheid. “Pesten zegt niets over jouw waarde, maar alles over hun onzekerheid”, luidt één van de quotes.
“Het is niet tof dat je andere leerlingen pest. Er moet vrede zijn”, zegt leerling Nathan.
Praat- en luisterbank
Naast de lichtboxen maakten de leerlingen ook stop-motionfilmpjes rond pesten en ook de Rotaryclub van Diksmuide draagt haar steentje bij. De serviceclub schenkt hout en materiaal voor een praat- en luisterbank die de leerlingen later zelf zullen maken.
“De bank is zo ontworpen dat leerlingen makkelijker met elkaar in gesprek kunnen gaan”, zegt Katja De Ruytter van Rotary Diksmuide. “Samen zitten verlaagt de drempel om te praten, zeker tijdens de pauzes.”
1 op 5 leerlingen
Volgens pedagogisch directeur Andy Hoedt blijft aandacht voor pesten noodzakelijk. “Ongeveer één op de vijf leerlingen krijgt er ooit mee te maken, op school of online. We hebben een actief pestbeleid en werken met een team leefzorg, maar sensibilisering blijft belangrijk. Niet alleen voor wie gepest wordt, ook voor wie pest, want vaak zit daar ook een probleem achter.”