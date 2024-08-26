De scholengroep wil twee scholen samenbrengen op één site langs de Cardijnlaan, goed voor in totaal zo’n 1.400 leerlingen. De provincie verleende in september een omgevingsvergunning, maar door het nieuwe beroep zal het project opnieuw zo’n tien maanden vertraging oplopen. Het dossier sleept intussen al zes jaar aan.

Volgens directeur Tommy Es is de nieuwbouw nochtans noodzakelijk: “De buurt wil het liefst van al dat de school hier weg is, maar er staat hier op dit moment al een school. Die is correct vergund geweest en zal hier ook blijven. Alleen is het hoognodig dat we een vervangingsnieuwbouw krijgen, want veel zaken zijn niet meer in orde. De leerkwaliteit van de leerlingen gaat achteruit door de staat van de gebouwen.”

